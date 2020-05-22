Баттон полагает, что Бинотто заблуждается насчёт Сайнса

Свой седьмой сезон в Формуле 1 Карлос Сайнс проведёт в качестве напарника Шарля Леклера в Ferrari, но Дженсон Баттон не исключает, что это может привести к очередному осложнению атмосферы в итальянской команде.

Дженсон Баттон: «Если руководитель Скудерии Маттиа Бинотто сделал ставку на молодого Сайнса, полагая, что тот станет надёжным помощником и не будет представлять опасности для Шарля, то он сам себя обманывает.

Я полагаю, что Сайнс – по характеру победитель, он стремится к победам в гонках и чемпионатах. Если Бинотто нужна хорошая атмосфера в команде, то он сделал ставку не на того человека».