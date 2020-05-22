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Автоспорт

Баттон полагает, что Бинотто заблуждается насчёт Сайнса

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Свой седьмой сезон в Формуле 1 Карлос Сайнс проведёт в качестве напарника Шарля Леклера в Ferrari, но Дженсон Баттон не исключает, что это может привести к очередному осложнению атмосферы в итальянской команде.

Дженсон Баттон: «Если руководитель Скудерии Маттиа Бинотто сделал ставку на молодого Сайнса, полагая, что тот станет надёжным помощником и не будет представлять опасности для Шарля, то он сам себя обманывает.

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Я полагаю, что Сайнс – по характеру победитель, он стремится к победам в гонках и чемпионатах. Если Бинотто нужна хорошая атмосфера в команде, то он сделал ставку не на того человека».

Источник:www.f1news.ru
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