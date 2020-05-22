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Автоспорт

Гонщики Racing Point о трассе в Монако

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В этот уик-энд должен был пройти седьмой этап сезона – Гран При Монако, однако из-за пандемии коронавируса гонку пришлось отменить. Тем не менее, пресс-служба Racing Point попросила Лэнса Стролла и Серхио Переса сказать несколько слов о городской трассе в Монако, по которой они успели соскучиться.

Лэнс Стролл: «На улицах Монако мы получаем незабываемый опыт – машина словно оживает. В отличие от других трасс, здесь нет права на ошибку. Нужно дважды подумать перед тем, как затормозить немного позже и попробовать проехать поворот на более высокой скорости. Однако на этой трассе испытываешь потрясающие эмоции.

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Мне нравится второй сектор трассы. Шпилька, тоннель, торможение перед шиканой и следующий быстрый левый поворот – просто потрясающий отрезок. Он настолько классный, насколько только может быть в Формуле 1.

Пилотирование в Монако – яркое зрелище. Речь идёт не столько о гонках, сколько о борьбе гонщика с машиной. Из-за близости стен возникает эффект «туннельного зрения». Вы ничего не видите, кроме барьеров. Ощущение, словно больше ничего не происходит в этот момент времени».

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Серхио Перес: «В Монако особенная трасса. На ней нужно быть максимально сосредоточенным, очень уверенным и предельно точным.

Больше всего мне нравится шикана Nouvelle, хотя в ней я попал в свою самую сильную аварию в Формуле 1. Тем не менее, мне очень нравится этот поворот, поскольку он очень сложный».

Источник:www.f1news.ru
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