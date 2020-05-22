Расселл: Хэмилтон давал мне советы по пилотированию

Гонщик Williams Джордж Расселл рассказал, что Льюис Хэмилтон давал ему советы по пилотированию машины. Произошло это в 2018 году, когда Джордж дебютировал в Формуле 2, и не мог найти подход к работе с резиной. Расселл, которого прочат в напарники Хэмилтону в 2021 году в Mercedes, пошутил, что собирается воспользоваться этими советами в борьбе с Льюисом.

Джордж Расселл: «Два года назад, когда я выступал в Формуле 2, я получил небольшой совет от Льюиса, благодаря которому смог задуматься о том, как добиться большего от машины. Надеюсь, однажды я заставлю его пожалеть о том, что он дал мне этот совет!

Мы сидели на брифинге с инженерами, у меня были определённые проблемы, и Льюис дал мне советы по пилотированию. В основном они относились к шинам, к тому, как добиться от них большего. Я не собираюсь раскрывать подробности, но это была небольшая подсказка, которая помогла мне найти дополнительную скорость, которой мне не хватало в начале карьеры в Формуле 2.

Фактически это способствовало моему переходу в Формулу 1, и полученная от Льюиса информация принесла мне пользу и в Формуле 1».