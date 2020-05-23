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eSports: Алонсо победил в Гонке Легенд в Индианаполисе

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Неделю назад Фернандо Алонсо дебютировал в кибергонках, но тогда ему не повезло, поэтому испанец пообещал отыграться на следующем этапе Кубка Легенд, который проходил на овальном автодроме в Индианаполисе. И сдержал своё обещание!

На последнем круге его вплотную преследовал Дженсон Баттон, и казалось, что британец вот-вот вырвется вперёд, однако Алонсо всё-таки пересёк линию финиша на какие-то доли секунды раньше.

Сравниться в скорости с ветеранами Формулы 1 не мог никто, Баттон и Алонсо всю гонку вели острое соперничество, вперёд попеременно выходил то один, то другой, но в начале предпоследнего круга, когда настала решающая фаза дуэли, Дженсон во очередной раз захватил лидерство.

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Однако в 4-м повороте он допустил небольшую промашку с выбором траектории, что позволило Фернандо опередить соперника. Британец пытался отыграться, их машины пересекли линию финиша практически бок о бок, но победа всё-таки досталась двукратному чемпиону мира.

Третье место занял Ян Магнуссен, четвёртым финишировал Тьяго Монтейру, а замкнул первую пятёрку Тони Канаан.

Этап на виртуальной «Старой кирпичнице» был интересен также и тем, что в нём принял участие 80-летний Марио Андретти, легендарный американский гонщик, чемпион мира 1978 года, также выигравший Indy 500, хотя это было более полувека назад. Но сегодня ему не повезло, вскоре после старта он попал в аварию, из-за чего отстал на целый круг, но затем ехал следом за Баттоном и Алонсо и без особого труда держал их темп.

Источник:www.f1news.ru
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