Ferrari начинает проект, посвящённый 1000-му Гран При

Пресс-служба Ferrari начала серию из ста публикаций, посвящённых предстоящему юбилейному, 1000-му Гран При в истории Формулы 1, который должен будет пройти в какой-то момент в течение этого сезона.

В рамках серии предполагается вспомнить сто наиболее значимых эпизодов, связанных с выступлениями Скудерии в чемпионате мира.

Проект, названный 100Х1000, стартовал 21 мая, в день, когда итальянская команда Ferrari впервые приняла участие в Гран При Монако – это было в 1950 году. Та гонка была вторым этапом самого первого чемпионат мира, а в 2020-м Формула 1 отмечает своё 70-летие.

Публикации различных материалов, статей, фотографий будет продолжаться до девятого этапа сезона – именно эта гонка станет 1000-й в истории чемпионата.

Началась серия с плаката итальянского художника Маттео Кремоны, на котором символическим образом изображено прошлое, настоящее и, видимо, отчасти будущее Скудерии, ведь на нём мы видим Шарля Леклера – гонщика из Монако связывает с командой из Маранелло многолетний контракт, и ему предстоит пилотировать красные машины как минимум до 2024 года.