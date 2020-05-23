Формула E: Роулэнд выиграл виртуальную гонку в Берлине

Пилот Nissan Оливер Роулэнд одержал свою первую победу в виртуальной Формуле E, чем наверняка расстроил гонщиков немецких команд, ведь этап проходил на трассе, проложенной по территории старого берлинского автодрома Темпельхоф. Тем более что в первых четырёх гонках победы достались Максу Гюнтеру и Паскалю Верляйну, но британцу удалось нарушить германскую гегемонию.

С поула стартовал Стоффель Вандорн, но практически сразу его опередил Даниэль Абт, однако на седьмом круге эти представители двух немецких команд Mercedes и Audi не поделили трассу, между их машинами произошёл контакт, чем воспользовался Роулэнд, начинавший гонку с третьей позиции, и вышел вперёд.

Вандорн продолжал прессинговать его до самого финиша, но Оливер первым увидел клетчатый флаг – всего на пару десятых секунды раньше, чем его преследователь.

Дальнейшие события развивались по необычному сценарию: Вандорн усомнился в том, что Абт, финишировавший третьим, сам пилотировал виртуальную машину Audi: бельгиец подозревал, что за рулём симулятора сидел кто-то другой.

«Я очень недоволен, ведь за рулём машины Даниэля был не он, и этот человек всё испортил. Это просто смешно!» – заявил Стоффель после гонки.

Поскольку Абт, хотя вошёл в тройку призёров, не участвовал в интервью после финиша, то подозрения Вандорна разделил и Жан-Эрик Вернь, действующий чемпион Формулы E: «Пожалуйста, в следующий раз попросите Даниэля Абта настроить Zoom во время гонки, поскольку я, как и Стоффель, уверен, что это был не он».

Победитель двух первых гонок Макс Гюнтер на третьем круге вылетел с трассы в ходе борьбы с Паскалем Верляйном за 4-ю позицию, на которой гонщик Mahindra и финишировал сегодня, что позволило ему сохранить лидерство в личном зачёте виртуальной серии. Пятое место досталось Эдоардо Мортара, выступающему за команду Venturi.