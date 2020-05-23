Тото Вольфф о Гран При Монако

Если бы не пандемия, заставившая практически всё человечество пересмотреть свои планы, в этот уик-энд должен был бы состояться Гран При Монако.

Виртуальные соревнования на легендарной городской трассе всё-таки пройдут в это воскресенье под эгидой Формулы 1, но, разумеется, это не может заменить реального гоночного уик-энда в средиземноморском княжестве с его невероятной атмосферой.

Руководитель Mercedes AMG F1 Тото Вольфф поделился воспоминаниями о том, что значили для его команды успехи в Гран При Монако, и какие уроки пришлось извлечь из неудач.

«Мои первые воспоминания о Монако, связанные с Mercedes, датированы 2013 годом, когда гонку выиграл Нико Росберг – мы наконец-то достигли того уровня, когда могли на равных соперничать с лидерами, – рассказал Вольфф. – Победа в Монако очень много значила для нашей команды. И я никогда не забуду ту гонку.

Выиграть в Монако очень сложно. Многое предрешает квалификация: если вам удаётся выиграть поул – пожалуй, это уже полдела. Но в 2015 году победа ускользнула от Льюиса Хэмилтона из-за того, что в информацию, которой мы располагали, вкралась ошибка.

У нас не было точных сведений о величине его отрыва, а, кроме того, мы, видимо, недооценили тот факт, что в Монако невозможно обгонять. Но урок, полученный тогда, лег в основу всех побед в чемпионатах, которые мы смогли одержать в дальнейшем. Полагаться на информацию, которая есть в распоряжении команды, надо, но также важно применять и здравый смысл, этот фактор тоже необходимо учитывать…»