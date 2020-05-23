В Сильверстоуне не теряют надежду провести Гран При

Сегодня правительство Великобритании официально ввело обязательный 14-дневный карантин для всех пребывающих в страну – и резидентов, и иностранных граждан. В таких условиях провести Гран При Великобритании сразу после сдвоенных этапов в Австрии не представляется возможным, но управляющий директор Сильверстоуна Стюарт Прингл надеется, что будет найдено компромиссное решение, которое позволит провести этап Формулы 1.

Стюарт Прингл: «Формула 1 – глобальный чемпионат со сложной логистической цепочкой, – заявил Стюарт Прингл Sky Sports F1. – В Формуле 1 должны знать, когда они смогут начать передвижения по всему миру, и какие условия возвращения на базы в Великобритании.

Я не сомневаюсь, что правительство понимает важность нашей отрасли. Я остаюсь оптимистично настроенным и думаю, что будет найдено решение. При этом я прекрасно осознаю, насколько сложно строить планы, когда постоянно меняются условия и сдвигаются сроки. Тем не менее, я сохраняю оптимизм и думаю, что будет найдено прагматичное решение.

Я на 100% уверен, что меры безопасности, предпринимаемые в Формуле 1, позволят провести Гран При. Вопрос не в том, чтобы провести 90-минутную гонку. Речь идёт о возвращении к работе всей индустрии. Это означает, что 40 тысяч человек получат возможность зарабатывать деньги. Вся наша индустрия в данный момент полностью остановилась, и мы должны вернуться к работе».

Представитель Формулы 1 прокомментировал BBC Sport решение правительства о введении 14-дневного карантина следующим образом: «Мы работаем с правительством, выясняя последствия данного решения для Формулы 1 и Сильверстоуна. Обсуждения продолжаются с целью найти решение, которое будет учитывать наш главный приоритет – безопасность».