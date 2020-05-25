Команды смогут привезти не более 80 сотрудников

Первые гонки нового сезона Формулы 1 пройдут без болельщиков и будут официально именоваться «Closed Events» – Закрытые этапы. Мы писали о том, что они должны соответствовать строгим ограничениям, чтобы с одной стороны избежать распространения коронавируса, а с другой – получить разрешение от правительства на их проведение.

По информации Racefans, численность команд будет ограничена 80 сотрудниками на весь уик-энд, из которых только 60 имеют право работать с двумя машинами.

Сколько именно «Закрытых этапов» мы увидим в начале сезона – определят в FIA вместе с владельцами чемпионата.