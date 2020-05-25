В 2025-м силовые установки всё же лишатся MGU-H

Мы писали о том, что к сезону 2025 года в FIA готовят новую версию регламента на силовые установки, призванную снизить их стоимость, чтобы привлечь в чемпионат мира новых производителей.

В качестве одной из мер достижений поставленных целей решено отказаться от мотор-генератора MGU-H, преобразующего тепловую энергию в электрическую.

Модуль MGU-H – один из самых дорогостоящих в силовой установке. Он позволяет серьёзно повысить её эффективность, но далеко не всем производителям удалось добиться его надёжной работы. К примеру, в Honda справились с этой задачей только в прошлом году, с помощью технических специалистов авиационного подразделения HondaJet.

Несмотря на то, что к сезону 2025 года все вопросы с MGU-H действующими мотористами будут решены, создания аналогичного модуля для дебютантов чемпионата может оказаться слишком сложной и дорогой задачей, поэтому в FIA предлагают отказаться от MGU-H.

Идею отказа от MGU-H озвучил президент FIA ещё при разработке нового регламента на моторы в сезоне 2021 года, но потом регламент было решено сохранить – до 2025 года.