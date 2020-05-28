На Гран При Вьетнама не пустят иностранных болельщиков

В начале апреля должен был состояться дебютный Гран При Вьетнама, но из-за пандемии коронавируса проведение гонки было отложено. Тем не менее, промоутеры этапа не оставляют надежды провести этап на городской трассе в Ханое в ноябре 2020 года.

В данный момент во Вьетнаме разрабатывают планы по соблюдению мер безопасности, которые позволяет провести гонку. Среди предлагаемых мер – запрет на посещение Гран При иностранными болельщиками. Всем иностранцам, ранее купившим билеты на гонку в Ханое, будет возвращена полная стоимость.

Проведение гонки без зрителей обойдётся организаторам Гран При Вьетнама в $35 млн., и чтобы частично окупить эти потери, на трибуны пустят местных болельщиков.