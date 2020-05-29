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Автоспорт

Доменикали: Для Ferrari интересы Ф1 важнее собственных

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Руководство Ferrari изначально выступало против снижения размера бюджетов со $175 млн. до $145 млн. в год, но в итоге согласилось, и накануне Всемирный совет утвердил эту цифру в поправках к регламенту на 2021 год. Бывший руководитель Скудерии Стефано Доменикали считает согласие Ferrari подтверждением того, что для команды интересы Формулы 1 важнее собственных.

Стефано Доменикали: «Я вижу, что в Ferrari поставили интересы Формулы 1 выше собственных. Не только Скудерии, но и другим крупным командам будет непросто добиться существенного снижения расходов. Не надо забывать, что Ferrari или Mercedes производят ещё и силовые установки с коробками передач.

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Принятое решение сократить расходы показывает, что у него просто нет альтернативы. Ситуация очень сложная, и мы надеемся, что все команды смогут пережить этот год. Я считаю, что Liberty Media и FIA отлично поработали, чтобы у чемпионата было будущее».

Источник:www.f1news.ru
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