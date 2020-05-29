Верляйн: Мне не понравилось занимать последние места

Паскаль Верляйн провёл два сезона в Формуле 1, выступая за Manor и Sauber. Немецкий гонщик всего три раза финишировал в первой десятке, и сейчас не стремится любой ценой вернуться в Формулу 1. По словам Паскаля, он готов рассматривать предложения только от ведущих команд.

Паскаль Верляйн: «Я не беспокоюсь, что могу не вернуться в Формулу 1. Я больше не хочу быть в команде, которая выступает в середине пелотона или вовсе занимает последние позиции. У меня был такой опыт – мне не понравилось. Приезжать на гоночный уик-энд и знать, что мы будем бороться за 15 место – это не для меня.

Я помню, как в 2016-м финишировал десятым в Австрии за рулём Manor. Для команды это был успех, но это не то же самое, что стоять на подиуме или побеждать. Мы по четыре секунды на круге уступали лидерам, в команде работали 80 человек, тогда как у лидеров до 1500 сотрудников. Отсюда и разница в результатах.

В ведущих командах гонщики выступают по много лет, у них есть опыт, и они доказали свою скорость, так что мне будет трудно найти вакансию среди лидеров».

Прокомментировал Верляйн и вероятность перехода Себастьяна Феттеля в Mercedes: «В последние годы в гонках побеждали оба пилота Mercedes. В такой ситуации команды обычно с неохотой меняют гонщиков, но я вполне могу представить, что это произойдёт».