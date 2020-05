Мик Шумахер: Дома можно тренироваться каждый день

В этом году сезон в Формуле 2 должен начаться в первый уик-энд июля в Шпильберге: гонки молодёжной серии пройдут на Red Bull Ring в те же дни, что и Гран При Австрии.

Правда, отличие в том, что командам Ф2 придётся добираться на автодром, что называется, своим ходом. Если участников чемпионата мира доставят в Австрию чартерными авиарейсами, то в Формуле 2 бюджеты команд этого не позволяют. Например, итальянской Prema Racing, которая базируется в городке Гризиньяно-ди-Дзокко недалеко от Венеции, предстоит проделать до Шпильберга путь в 400 с лишним км по дорогам двух стран – не считая пилотов, её гоночная бригада состоит из 14 человек.

В этой команде в 2020 году выступает российский гонщик Роберт Шварцман, а его напарником является Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира. Мик сейчас находится дома, в Швейцарии, где, по его словам, у него есть полноценная возможность тренироваться и поддерживать необходимую физическую форму.

«Обычно я очень далеко от дома, поэтому выдерживать стабильный график тренировок очень сложно, – рассказал он. – Но когда я дома, то могу следовать ему ежедневно».

Причём для этого необязательно использовать сложные тренажёры, можно обойтись и подручными средствами. На своей странице в Instagram Мик разместил короткое видео, наглядно это подтверждающее: 21-летний гонщик тренирует мышцы шеи, используя эластичную ленту и… дерево.

«В гонках нужно, чтобы мышцы шеи были крепкими, ведь они должны выдерживать высокие перегрузки, которые испытываешь за рулём машины, – прокомментировал Мик. – Это моё любимое упражнение, для которого не нужно ничего, кроме эластичной ленты. Поверьте, это весьма утомительное занятие! Попробуйте сами у себя дома, только осторожно!»

View this post on Instagram

Racing requires strong neck muscles in order to be able to stand the high g-forces in the car. Here’s my favourite exercise which doesn’t require anything but a resistance band. And believe me: It’s really exhausting! Feel free to try it at home, but handle with care! #ThroughThisTogether @underarmourdach

A post shared by Mick Schumacher (@mickschumacher) on May 27, 2020 at 2:48pm PDT