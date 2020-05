Видео: Робин Райкконен в кокпите Ferrari SF71H

В пятницу мы рассказывали о том, что команда Ferrari сделала Кими Райкконену поистине королевский подарок: коллекция гоночной техники чемпиона мира 2007 года пополнилась машиной SF71H, на которой он одержал свою последнюю победу в Формуле 1.

Но похоже, что первым за руль ценного экземпляра сел не Кими, а его сын Робин, который уже делает первые шаги в авто- и мотоспорте, вполне уверенно для своих пяти лет пилотируя миникарт и детский кроссовый мотоцикл.

Понятно, что до машины Формулы 1 он немного не дорос, и кокпит Ferrari ему явно великоват, судя по видео, опубликованному в социальных сетях супругой Кими и мамой юного гонщика. И всё-таки хорошо видно, что машина ему нравится, а, как известно, чем раньше человек начинает заниматься автоспортом, тем больше вероятность, что он добьётся успехов.

