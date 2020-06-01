Основные изменения в Техническом регламенте

После одобрения Всемирным советом, FIA обнародовала целый ряд важных документов, по которым Формуле 1 предстоит жить в ближайшем будущем. Сейчас речь пойдёт о Техническом регламенте на 2021 год, отдельные положения которого будут действовать и в дальнейшем – вплоть до 2025-го.

В частности, в своде технических правил на следующий сезон несколько изменена классификация компонентов силовой установки и даются их новые определения. В том числе это касается турбонагнетателя, датчика давления в цилиндре, топливного насоса высокого давления, датчика массового расхода топлива, катушки зажигания, вспомогательных элементов, конвертора напряжения и управляющей электроники.

Параграф 2.7, в котором речь идёт об обязанностях участника чемпионата, дополнен положением о том, что FIA может запрашивать у команды модели, выполненные с использованием технологий САПР, чтобы проверить, в какой мере те или иные компоненты соответствуют регламенту.

Некоторые изменения настолько свежие, что в FIA не успели внести коррективы в пояснительные чертежи, к ним относящиеся, и в опубликованном варианте регламента имеются специальные сноски, в которых говорится, что в ближайшем будущем те или иные чертежи будут отредактированы.

Появился параграф 3.11, где речь идёт об ужесточении стандартов, применяемых при проверке соответствия корпусных деталей положениям правил, для чего вводится целая система опорных точек и подробно оговаривается их расположение.

В параграфе 4.1 говорится о том, что минимальный вес машины без топлива не должен быть меньше 749 кг, т.е. он увеличен на 3 кг по сравнению с действующим регламентом.

Изменена редакция параграфа 5.3.8: теперь для крепления трансмиссии к силовой установке допускается использовать либо 4, либо 6 шпилек (ранее разрешалось только шесть), но к ячейке безопасности силовая установка по-прежнему крепится в шести точках.

При этом вес силовой установки увеличен со 145 до 150 кг.

В параграфе 5.17.6, где излагаются требования к клапанам, появилось дополнение о том, что если внутри клапана имеется полость (для более эффективного охлаждения), то она должна быть цилиндрической формы, а диаметр её должен быть постоянным.

В параграфе 10.4, посвящённом рулевому управлению, появится пункт, в котором говорится буквально следующее: «Изменение положения управляемых колёс должно определяться исключительно монотонной функцией вращения единственного рулевого колеса вокруг единственной оси».

За этой наукообразной формулировкой кроется запрет на применение систем, подобных DAS, разработанной Mercedes, которая так впечатлила всех на зимних тестах.

В регламенте также появится новая, весьма обширная статья 22, посвящённая классификации и омологации компонентов машины. В ней, в частности, формулируются такие базовые понятия, как «аутсорсинг», «проектная спецификация» и «интеллектуальная собственность», а также подробнейшим образом объясняется, какие компоненты (LTC) команды обязаны разрабатывать и производить самостоятельно.

При этом имеют право передавать их третьей стороне, однако эта «третья сторона» не должна быть участником чемпионата мира. В статье приводятся определения и других групп компонентов: стандартных (SSC), предписанных FIA (PDC); тех, которые разрешается передавать другим командам (TRC), и т.д. Всего таких групп одиннадцать.

Имеет смысл подробнее остановиться на компонентах, подлежащих обязательной омологации (HC). Вводится система трёх дат, к которым определённые компоненты должны пройти омологацию в течение 2020 и 2021 года. После чего менять спецификацию компонентов этой категории уже нельзя, за исключением внесения минимальных изменений, продиктованных соображениями безопасности, повышения надёжности или снижения затрат.

При этом вводится специальная система из двух условных баллов, всё-таки позволяющая в дальнейшем вносить определённые усовершенствования в компоненты, которые проходят омологацию к первому и второму срокам. При необходимости команда может воспользоваться этими баллами, но должна соответствующим образом уведомить FIA и получить на это разрешение.

В соответствии с этой статьёй в Техническом регламенте появилось новое приложение 4, котором приводится подробная классификация всех компонентов всех групп с указанием сроков их омологации в 2021 и 2022 гг.

Кроме того, с 2023 по 2025 год будет действовать мораторий на модернизацию силовых установок, а после этого периода должен появиться новый регламент на двигатели.

Отдельно опубликован Финансовый регламент, вступающий в силу 1 января следующего года, в котором формулируются экономические условия участия в чемпионате. Это весьма специфический 46-страничный документ, суть которого в том, что в Формуле 1 вводится ограничение бюджетов, о чём мы много рассказывали.

Его основные моменты: расходы команд в следующем году будут ограничены на уровне $145 млн. (при условии, что сезон будет состоять минимум из 21 этапа), в 2022-м потолок бюджетов будет уже $140 млн, в 2023-м – $135 млн.