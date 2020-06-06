Экклстоун: Если бы не рождение сына, я бы поехал на гонку

До рождения сына Берни Экклстоуна и его супруги Фабианы остаётся примерно три недели, и, по словам экс-главы менеджмента Формулы 1, место в родильном доме для будущей мамы уже зарезервировано.

Три недели назад чета Экклстоунов на частном самолёте вернулась в Швейцарию из Бразилии, где находилась более двух месяцев, пока эпидемиологическая ситуация в этой стране не обострилась окончательно.

«Хаос в Бразилии нарастает. Хуже всего то, что никто не знает, что делать дальше, – рассказал Берни в интервью швейцарскому таблоиду Blick. – Президент Болсонару не в силах что-либо предпринять, и похоже, что у него вообще нет никакого плана».

Но теперь, когда семья перебралась в своё шале в местечке Гштаад, Экклстоуна больше волнуют другие события: «Гран При Австрии назначен именно на те дни, когда моей супруге предстоит рожать. Если бы не это, я, возможно, появился бы в Шпильберге, просто ради удовольствия.

Впрочем, по-моему, для первого этапа сезона хватило бы одной Формулы 1, а так придётся все меры безопасности (связанные с пандемией) распространить ещё и на Формулу 2, Формулу 3 и Суперкубок Porsche. Кроме того, приходится сокращать число аккредитованных журналистов – однозначно, всё это не понравится спонсорам».