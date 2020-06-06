Ландо Норрис: Календарь хороший, хотя и плотный

Начало сезона в этом году будет более чем богатым на события, достаточно сказать, что он стартует в июле с трёх гонок разделённых лишь недельными интервалами.

5 и 12 июля на автодроме Red Bull Ring пройдут Гран При Австрии и Штирии, а ещё через неделю будапештский Хунгароринг примет венгерский этап чемпионата. Затем нас ждут сдвоенный этап в Сильверстоуне, а также Гран При Испании, Бельгии и Италии. Т.е. за два месяца пройдёт восемь гонок.

Но Ландо Норриса столь плотный календарь сезона только вдохновляет.

«В прошлом году в Австрии я показал один из моих лучших результатов – думаю, в целом то 6-е место можно считать моим лучшим достижением, так что я уже предвкушаю эту гонку, – сказал британский пилот McLaren дебютировавший в Формуле 1 в 2019 году. – Трасса в Будапеште мне всегда нравилась, с ней у меня тоже связаны приятные воспоминания, ведь именно там я провёл мои первые тесты за рулём машины Формулы 1.

Мы получим немало удовольствия, ведь будет столько всего: гонки в Спа, Монце – так много трасс, на которых можно по-настоящему гоняться. В общем, я думаю, что это хороший календарь, хотя и плотный.

Когда мы вернёмся к работе, и надо будет провести три гонки подряд, нагрузка будет большая, не только на меня, но и на всю команду. Две гонки в Австрии и одна в Будапеште – это много, в том числе для инженеров и механиков.

Значит, к этому надо хорошо подготовиться, а после каждого гоночного уик-энда восстанавливать силы, чтобы максимально хорошо выступить в следующем. Здорово, что мы снова начинаем гоняться, но вместе с тем нас ждут и трудности».