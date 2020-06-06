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Автоспорт

Росс Браун: Williams интересует серьёзных людей

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Заместитель руководителя Клэр Уильямс говорила, что продажа команды поможет Williams вернуться на вершину. Управляющий директор Формулы 1 Росс Браун рассказал, что по его информации в покупке Williams заинтересованы крупные инвесторы.

Росс Браун: «Мне кажется, что в настоящее время ситуация в команде стабильная. Я знаю, что Williams интересует серьёзных людей.

У Williams богатое наследие, и эта команда важна для меня. Однако реальность в Формуле 1 жестока, и каждые две недели команды подвергаются испытанию. Здесь невозможно скрыть свои слабости – если команда несколько лет занимает последние места, значит необходимы перемены.

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Тот, кто станет новым инвестором команды, должен разобраться в причинах фундаментальных проблем – это могут быть финансы, структура, подход к работе. Я не знаю, в чём их проблема. Формула 1 беспощадна, и команда быстро попадает в нисходящую спираль – ухудшаются результаты, спонсоры уходят, команда теряет деньги и скатывается ещё ниже.

Если две такие великие команды, как Williams и McLaren, испытывают проблемы, то в спорте не всё в порядке. Однако после вступления в силу бюджетных ограничений их положение должно улучшиться».

Источник:www.f1news.ru
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