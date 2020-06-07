Брандл: Перерыв в чемпионате положит конец спорам

Мартин Брандл приветствует решение начать сезон именно в Австрии: гоночный уик-энд на автодроме Red Bull Ring станет тем примером, на который Формула 1 сможет ориентироваться в дальнейшем, ведь в таких особых обстоятельствах Гран При будет проводиться впервые.

«Это здорово. Спорту нужен образец, с которым потом можно будет работать, – сказал Брандл в интервью британскому журналу Autocar. – Я разговаривал с руководителями команд, и они полагают, что для возобновления нормального функционирования баз потребуется от трёх до пяти недель.

Кроме того, предстоит проделать огромную работу, связанную с логистикой. Как команды будут путешествовать? А если они отправятся на гонку, как они вернутся домой? Потребуется ли тестирование на коронавирус? Как обеспечить всех средствами индивидуальной защиты? Однозначно, пора всем этим заняться.

Австрийский автодром принадлежит Red Bull, а эта компания одна из тех, кто оказывает Формуле 1 наибольшую поддержку. Там не будет никаких сложностей с контролем людей, прибывающих на трассу, ведь совсем рядом находится большой военный аэродром.

Возможно, кто-то считает, что поскольку на трибунах не будет зрителей, то это будет какая-то неполноценная ситуация, но, по-моему, и болельщики, и команды просто хотят поскорее вернуться к нормальной работе. Все понимают, что замены реальным гонкам просто нет».

Также бывший гонщик Формулы 1, а ныне популярный комментатор телеканала Sky Sports прокомментировал последние изменения в Формуле 1, которые были утверждены Всемирным советом FIA по автоспорту: «Некоторое время мы двигались в неправильном направлении, поскольку правила позволяли командам, состоящим из 1500 человек, строить в год всего две одинаковых машины. Это нецелесообразно с экономической точки зрения.

Кроме того, есть и другие приоритеты. Когда я впервые начал работать с легендарным комментатором Марри Уокером, он мне сказал: «Мартин, ты просто запомни, что мы здесь лишь для того, чтобы информировать публику и развлекать её».

Если мы не будем развлекать, если наш спорт не будет экономически сбалансированным, то он не будет интересен автоконцернам и спонсорам. Может быть, этот перерыв в чемпионате поможет положить конец спорам о деталях, и мы наконец-то займёмся важными вопросами…»