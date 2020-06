На базе Mercedes завели мотор на W09

Команда Mercedes опубликовала видео о запуске мотора на Mercedes W09 – машине 2018 года, которая будет использоваться на предстоящих тестах в Сильверстоуне.

Команда сможет отработать необходимые процедуры и протоколы безопасности, которые будут действовать во время первых этапов для снижения риска распространения коронавируса, а гонщики освежат свои навыки после продолжительного перерыва.

Завтра за руль сядет Боттас, а в среду его сменит Хэмилтон.

The sound of an @F1 engine rumbles through the factory again! 🎶🎶🎶

Listen up as W09 fires into life ahead of this week’s protocol test for the Team at Silverstone 👇 pic.twitter.com/3wJSd8uLqQ

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 8, 2020