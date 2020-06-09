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MotoGP. WADA требует увеличить срок дисквалификации Янноне

Сергей СумскойНет комментариев
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Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) потребовали увеличить срок дисквалификации пилота «Априлии» Андреа Янноне с 18 месяцев до четырех лет, передает Autosport.com.

Мотогонщика отстранили от турнира после того, как сдал положительный тест на анаболические стероиды во время Гран-при Малайзии 2019 года.

Янноне принял решение подать апелляцию на решение об отстранении и заявлял, что не принимал запрещенные вещества намеренно – они якобы попали в организм во время еды.

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В свою очередь, «Априлия» заявила о желании сохранить пилота в своем составе.

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Тэги: MotoGP
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