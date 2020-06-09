MotoGP. WADA требует увеличить срок дисквалификации Янноне

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) потребовали увеличить срок дисквалификации пилота «Априлии» Андреа Янноне с 18 месяцев до четырех лет, передает Autosport.com.

Мотогонщика отстранили от турнира после того, как сдал положительный тест на анаболические стероиды во время Гран-при Малайзии 2019 года.

Янноне принял решение подать апелляцию на решение об отстранении и заявлял, что не принимал запрещенные вещества намеренно – они якобы попали в организм во время еды.

В свою очередь, «Априлия» заявила о желании сохранить пилота в своем составе.