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Автоспорт

Хаккинен: Боттасу нужно опередить только одного гонщика

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Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен считает, что у его соотечественника Валттери Боттаса есть неплохие шансы выиграть титул в 2020-м. Для этого финну нужно опередить «всего лишь» Льюиса Хэмилтона.

Мика Хаккинен: «Я видел прогресс Валттери и его страстную преданность делу. Он постоянно прогрессирует как гонщик, поэтому я считаю, что у него действительно хорошие шансы на победу в чемпионате.

На зимних тестах казалось, что Валттери лучше остальных готов к сезону. Если Mercedes останется на прежнем уровне и продолжит прогрессировать, то для завоевания титула Валттери нужно будет опередить только одного гонщика – своего напарника».

Источник:www.f1news.ru
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