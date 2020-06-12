Хаккинен: Боттасу нужно опередить только одного гонщика

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен считает, что у его соотечественника Валттери Боттаса есть неплохие шансы выиграть титул в 2020-м. Для этого финну нужно опередить «всего лишь» Льюиса Хэмилтона.

Мика Хаккинен: «Я видел прогресс Валттери и его страстную преданность делу. Он постоянно прогрессирует как гонщик, поэтому я считаю, что у него действительно хорошие шансы на победу в чемпионате.

На зимних тестах казалось, что Валттери лучше остальных готов к сезону. Если Mercedes останется на прежнем уровне и продолжит прогрессировать, то для завоевания титула Валттери нужно будет опередить только одного гонщика – своего напарника».