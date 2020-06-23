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Автоспорт

Во вторник Ferrari проведёт тесты в Муджелло

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В Ferrari подтвердили проведение тестов на трассе в Муджелло с машиной SF71H двухлетней давности, что позволит гонщикам не ограничивать дистанцию.

Завтра Шарль Леклер и Себастьян Феттель смогут сесть за руль, а команда отработает свои действия в условиях «закрытых» гонок – с соблюдением социальной дистанции и другими ограничениями. Тесты стартуют в девять часов.

Источник:www.f1news.ru
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