Во вторник Ferrari проведёт тесты в Муджелло

В Ferrari подтвердили проведение тестов на трассе в Муджелло с машиной SF71H двухлетней давности, что позволит гонщикам не ограничивать дистанцию.

Завтра Шарль Леклер и Себастьян Феттель смогут сесть за руль, а команда отработает свои действия в условиях «закрытых» гонок – с соблюдением социальной дистанции и другими ограничениями. Тесты стартуют в девять часов.

#Seb5 and #Charles16 are finally back in the office tomorrow for some testing at @MugelloCircuit. We just can’t wait to see them behind the wheel of our #SF71H! #essereFerrari 🔴 #BackOnTrack pic.twitter.com/XvBszIBUZR

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 22, 2020