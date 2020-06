AlphaTauri работает в Имоле

Scuderia AlphaTauri сегодня работает с двумя машинами в Имоле. Утром использовалась STR13 2018 года, а днём – новая AT01. На трассе работали оба гонщика – Даниил Квят и Пьер Гасли.

Цель сегодняшней программы – провести рекламную съёмку для партнёров и спонсоров, позволить гонщикам вспомнить машину, а команде – отработать действия в условиях действующих из-за пандемии ограничений, с которыми придётся иметь дело в начале сезона, стартующего уже на следующей неделе.

🎥 We are back on track @autodromoimola 🇮🇹😉@kvyatofficial 🔛 🍩 pic.twitter.com/UOn4zzifZa

