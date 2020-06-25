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AlphaTauri работает в Имоле

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Scuderia AlphaTauri сегодня работает с двумя машинами в Имоле. Утром использовалась STR13 2018 года, а днём – новая AT01. На трассе работали оба гонщика – Даниил Квят и Пьер Гасли.

Цель сегодняшней программы – провести рекламную съёмку для партнёров и спонсоров, позволить гонщикам вспомнить машину, а команде – отработать действия в условиях действующих из-за пандемии ограничений, с которыми придётся иметь дело в начале сезона, стартующего уже на следующей неделе.

Источник:www.f1news.ru
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