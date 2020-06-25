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Автоспорт

Обновлённый календарь ожидается к Гран При Австрии

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Календарь Формулы 1 на данный момент состоит из восьми этапов, публикация финальной версии ожидалась до конца июня, но сроки пришлось сдвинуть. Как пишет немецкий Auto Motor und Sport, в Liberty Media пока не готовы представить дальнейшие планы из-за непростой ситуации с распространением коронавирусной инфекции в странах Азии, Северной и Южной Америки.

Ожидается, что в дни Гран При Австрии будут опубликованы даты ещё нескольких этапов. Вероятнее всего, будет подтверждено проведение гонки в Муджелло 13 сентября.

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В Liberty Media окончательно не отказались от проведения Гран При в немецком Хоккенхайме – эта трасса рассматриваются в качестве запасного варианта, если эпидемиологическая ситуация не позволит провести гонку в Сочи, а от идеи организовать гонку в Имоле похоже отказались окончательно.

При этом достаточно большие шансы принять Гран При у португальской трассы Альгарве – по информации издания для автодрома забронирован слот в календаре на 4 октября.

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С большой долей уверенности можно утверждать, что сезон завершится этапами на Ближнем Востоке. В конце ноября и в начале декабря пройдут две гонки в Бахрейне – вероятнее всего на двух разных конфигурациях трассы Сахир, а финальный Гран При примет Абу-Даби в середине декабря.

Источник:www.f1news.ru
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