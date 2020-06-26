Пятница, 26 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВидео: Съёмочный день Red Bull Racing в Сильверстоуне
Автоспорт

Видео: Съёмочный день Red Bull Racing в Сильверстоуне

AdminНет комментариев
Добавлено

В четверг Red Bull Racing провела съёмочный день в Сильверстоуне с RB16 – машиной 2020 года. Алекс Элбон проехал 100 километров на демонстрационных шинах, а команда отработала протоколы безопасности, которые будут действовать в паддоке на первых этапах сезона.

Алекс Элбон: «Здорово вернуться за руль в Сильверстоуне во время съёмочного дня и почувствовать машину. Я три месяца не сидел за рулём Формулы 1, но уже после пяти или шести кругов нашёл ритм. Хороший день, я в форме и рад этому.

Читайте также:  Кубица призывает всех оставаться дома

Было приятно встретиться со всеми. Я постоянно поддерживал контакт с моими инженерами после Мельбурна, так что практически ничего не изменилось, и мы легко понимали друг друга. Мы познакомились с новыми протоколами работы, введёнными из-за коронавируса – всё прошло довольно легко. В целом, хорошая возможность вернуться к работе».

Кристиан Хорнер: «Мы приехали в Сильверстоун, чтобы вернуться в ритм, а также отработать протоколы безопасности и процедуру пит-стопов в условиях ограничений из-за коронавируса. Эти ограничения не привычны, но жизненно важны. В Австрии эти условия станут новой нормальностью, и нам было важно убедиться, что все в команде знают, чего ожидать на этапе в Шпильберге. Это важно для безопасности команды и всех в Формуле 1.

Читайте также:  В Хоккенхайме надеются пережить тяжёлые времена

В Сильверстоуне впервые на нашей машине было размещено послание #WeRaceAsOne. Здорово, что все команды участвуют в этой инициативе Формулы 1. Все в Red Bull Racing её полностью поддерживают.

День получился полезным для Алекса. Ему пока ещё не хватает опыта в Формуле 1, поэтому здорово, что он смог провести день за рулём и проехать 100 километров, хотя и на демонстрационных шинах. Это поможет ему в Австрии».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

9 − девять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Хаккинен: Макс будет рисковать и атаковать в полную силу

Роберт Шварцман ответит на вопросы в прямом эфире

Кэри пожертвовал $1 млн. на инициативу #WeRaceAsOne

Red Bull Racing проводит съёмочный день в Сильверстоуне

В Остине ещё не определились с проведением Гран При США

Закрыть