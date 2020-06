Видео: Съёмочный день Red Bull Racing в Сильверстоуне

В четверг Red Bull Racing провела съёмочный день в Сильверстоуне с RB16 – машиной 2020 года. Алекс Элбон проехал 100 километров на демонстрационных шинах, а команда отработала протоколы безопасности, которые будут действовать в паддоке на первых этапах сезона.

It’s been 118 days since we last saw this sight… 😍 We’re so pleased to see you again RB16 👌 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/lPrCUgMlSd

