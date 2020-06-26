Видео: Съёмочный день Red Bull Racing в Сильверстоуне

В четверг Red Bull Racing провела съёмочный день в Сильверстоуне с RB16 – машиной 2020 года. Алекс Элбон проехал 100 километров на демонстрационных шинах, а команда отработала протоколы безопасности, которые будут действовать в паддоке на первых этапах сезона.

It’s been 118 days since we last saw this sight… 😍 We’re so pleased to see you again RB16 👌 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/lPrCUgMlSd — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) June 25, 2020

Алекс Элбон: «Здорово вернуться за руль в Сильверстоуне во время съёмочного дня и почувствовать машину. Я три месяца не сидел за рулём Формулы 1, но уже после пяти или шести кругов нашёл ритм. Хороший день, я в форме и рад этому.

Было приятно встретиться со всеми. Я постоянно поддерживал контакт с моими инженерами после Мельбурна, так что практически ничего не изменилось, и мы легко понимали друг друга. Мы познакомились с новыми протоколами работы, введёнными из-за коронавируса – всё прошло довольно легко. В целом, хорошая возможность вернуться к работе».

Кристиан Хорнер: «Мы приехали в Сильверстоун, чтобы вернуться в ритм, а также отработать протоколы безопасности и процедуру пит-стопов в условиях ограничений из-за коронавируса. Эти ограничения не привычны, но жизненно важны. В Австрии эти условия станут новой нормальностью, и нам было важно убедиться, что все в команде знают, чего ожидать на этапе в Шпильберге. Это важно для безопасности команды и всех в Формуле 1.

В Сильверстоуне впервые на нашей машине было размещено послание #WeRaceAsOne. Здорово, что все команды участвуют в этой инициативе Формулы 1. Все в Red Bull Racing её полностью поддерживают.

День получился полезным для Алекса. Ему пока ещё не хватает опыта в Формуле 1, поэтому здорово, что он смог провести день за рулём и проехать 100 километров, хотя и на демонстрационных шинах. Это поможет ему в Австрии».