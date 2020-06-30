Феттель: Австрийскую трассу можно сравнить с каруселью

Начало гоночного уик-энда в Австралии, который так и не состоялся, и предстоящую пятницу, когда команды Формулы 1 приступят к работе на трассе в Австрии, разделяют долгие 109 дней, но теперь сезон наконец-то стартует, хотя первые восемь гонок пройдут при пустых трибунах.

В разные годы пилоты Скудерии пять раз выигрывали австрийский этап чемпионата: Лоренцо Бандини в 1964 году, Жаки Икс в 1970-м, Эдди Ирвайн в 1999-м, Михаэль Шумахер в 2002-м и 2003-м. При этом машины Ferrari восемь раз начинали эту гонку с поула, в том числе в прошлом году, когда квалификацию выиграл Шарль Леклер, но в Гран При он тогда финишировал вторым.

Себастьян Феттель: «Не секрет, что нам всем очень хочется вернуться к работе, причём уже давно. Сначала перерыв в чемпионате даже нравился, ведь обычно мы вечно путешествуем по миру и так мало времени проводим с семьёй и друзьями, но теперь пора возвращаться на гоночные трассы. Я готов сделать всё, чтобы добиться успеха, хотя на трибунах не будет зрителей, которые всегда нас поддерживали.

Австрийскую трассу можно сравнить с каруселью, которая вертится в с большой скоростью, но мне она нравится, тем более расположен Red Bull Ring в горах, а я люблю горы. После итогов зимних тестов мы должны быть настроены реалистично, но это не значит, что мы упали духом.

Необычно и то, что на австрийской трассе пройдут две гонки подряд, и когда мы будем готовиться ко второй из них, в нашем распоряжении уже будет большой объём информации. То, как мы отработаем в этот уик-энд, окажет важное влияние на следующий».

Шарль Леклер: «Трасса в Шпильберге мне очень нравится, поскольку она скоростная, и там есть перепады высот. Здорово, что сезон возобновляется на Red Bull Ring, хотя на этот раз на трибунах не будет зрителей, и мы не будем чувствовать их поддержку.

Во время долгого периода самоизоляции я активно тренировался, работал над физической формой, а также много занимался виртуальными гонками на моём симуляторе, получая от этого удовольствие. Надеюсь, всем, кто наблюдал за этим онлайн, было интересно. Но теперь пора возвращаться в кокпит настоящей гоночной машины.

На прошлой неделе в Муджелло нам уже удалось поработать за рулём машины 2018 года, и должен сказать, что это доставило мне настоящее удовольствие».