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Автоспорт

Тото Вольфф о системе DAS: Мы считаем, что правы

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Тото Вольфф заявил, что итоги предстоящего Гран При Австрии не должны быть подвергнуты пересмотру из-за возможного протеста против системы DAS, легальность которой вызывает сомнение у соперников Mercedes.

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер уже подтвердил, что они ожидают разъяснений от FIA по поводу остроумного инженерного решения, ведь уже в следующем году подобные системы однозначно будут запрещены. Поскольку система DAS в начале австрийского уик-энда установлена на машинах чемпионской команды, она была одной из тем сегодняшней пресс-конференции с участием первых лиц команд.

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«Мы хотим ясности по поводу этой системы, поскольку она окажет влияние на события всего сезона, – прокомментировал Хорнер. – В следующем году это решение окажется вне закона, но вопрос в том, можно ли её использовать в этом году? Его мы адресуем FIA, используя для этого соответствующие каналы».

«Мы уважаем позицию, которую занимает Кристиан, – отреагировал Вольфф. – Всегда полезно получить разъяснение. Мы считаем, что правы. Сейчас идёт интенсивный обмен информацией с FIA. Поэтому система DAS установлена на нашей машине. Сейчас обе стороны выдвигают свои аргументы, а там будет видно».

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По словам руководителя Mercedes, важно, чтобы вся эта ситуация не сказалась на итогах австрийского этапа чемпионата, с которого в этом году начинается сезон: «Это первая гонка, и, с одной стороны, стремление получить разъяснение вполне справедливо, с другой, по-моему, не хочется, чтобы в воскресенье всё закончилось серьёзным разбирательством».

Источник:www.f1news.ru
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