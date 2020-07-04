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Автоспорт

Жан Тодт: Подход Red Bull был очень правильным

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В Австрию на первую гонку сезона приехал президент FIA Жан Тодт и на встрече с прессой говорил о целом ряде важных проблем, которые волнуют мир Формулы 1, в том числе о предстоящем в следующем году обязательном переходе команд на бюджеты, ограниченные на уровне в $145 млн.

Жан Тодт: «Прежде всего надо подчеркнуть, что расходы в Формуле 1 остаются очень высокими. Когда говорят о переходе на ограниченные бюджеты, в основном приводят цифры, но не всегда упоминают о том, что множество статей расходов туда не включены.

В частности, это не распространяется на производителей двигателей, которые занимаются разработкой и модернизацией силовых установок. У нас есть достаточно точные данные об экономике всех команд, и, вероятно, расходы самых крупных из них примерно в три раза больше, чем предусмотренный потолок бюджетов.

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Но мы должны были с чего-то начать. Поэтому в регламент вносятся изменения, увеличивается число стандартных компонентов – однозначно, что мы движемся в правильном направлении».

Также президент FIA заявил, что в Red Bull Racing действовали совершенно правильно, когда ещё в самом начале гоночного уик-энда подали официальный протест против Mercedes из-за их новейшей системы DAS.

«Есть действующий регламент, и команды его интерпретируют. Понятно, что если у какой-то из них появились некие сомнения, и она собирается подать протест, то я, если честно, предпочитаю, когда это делается до начала чемпионата, чем после гонки, – подчеркнул Тодт. – Поэтому я считаю, что подход Red Bull был очень правильным.

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Стюарды полагаются на трактовку регламента, которую предлагают наши эксперты, и понятно, что техническое решение, разработанное Mercedes и названное DAS, уже анализировалось специалистами FIA. Насколько я понимаю, они изначально полагали, что эта система соответствует регламенту. Но если потребовалось дополнительное разъяснение, то, по-моему, такой протест вполне оправдан.

Наши эксперты работают в условиях серьёзного прессинга. Поскольку это столь сложный и чувствительный вопрос, мы решили собрать небольшую комиссию из трёх специалистов, которые высказываются по той или иной трактовке регламента. То есть, это не один человек говорит: «Да, это черное». Или «Это белое». Это группа экспертов, к которой может присоединиться специалист в области электроники, в области моторостроения, чтобы можно было получить правильный ответ».

Источник:www.f1news.ru
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