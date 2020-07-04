В Mercedes готовятся к непростой гонке

Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран При Австрии. Для финна это двенадцатый поул в карьере и уже третий в Шпильберге. Льюис Хэмилтон уступил напарнику всего 0,012 секунды. Гонщики Mercedes опередили ближайшего преследователя Макса Ферстаппена более чем на полсекунды.

Валттери Боттас (1-й): «Здорово добиться такого результата. Мне не хватало этих ощущений – меня буквально трясло после квалификации. Просто невероятно пилотировать эту машину на пределе. Мы так долго к этому готовились, но никогда не знаешь, каким окажется результат. Наша команда потрясающе сработала – это впечатляет.

Ещё рано делать выводы, позади только первая квалификация сезона, но я впечатлён работой команды. Огромное спасибо всем – кто работает на трассе и на базах. Машина потрясающе управляется. Я очень рад сегодняшнему результату, но значение имеют итоги гонки. Мы продолжим напряжённо работать».

Льюис Хэмилтон (2-й): «Отличная работа Валттери и отличное начало сезона для команды. На последнем круге в финале на выходе из четвёртого поворота было много пыли – я не знал, где находится машина, оказавшаяся за пределами трассы. Когда я увидел, то оказалось, что Валттери только собирался вернуться на трассу, так что произошедшее никак не отразилось на моём круге.

Команда из года в год показывает, на что способна – мы продолжаем устанавливать новые стандарты. Думаю, это происходит потому, что мы открыты ко всему новому и идём в ногу со временем. Мы всегда учимся друг у друга и вместе расширяем границы. Мы едины, в команде нет политических игр, и мы вместе атакуем. Думаю, именно поэтому мы вновь сильны в этом году. Теперь предстоит продемонстрировать свою силу в завтрашней гонке».

Тото Вольфф, руководитель команды: «Я очень рад, что мы завоевали весь первый ряд на старте первой гонки сезона. Команда и машина, силовая установка и шасси – они сегодня отлично работали. теперь нужно добиться результата завтра, а это будет непросто.

Со стороны может показаться, что это лёгкая задача, учитывая сегодняшнее время на круге, но у Ферстаппена другая стратегия, он сможет дольше оставаться на трассе на первом отрезке на шинах Medium. Мы рассматривали этот вариант стратегии, но есть риск потерять время на старте. Учитывая, что Ферстаппену не хватало скорости на одном быстром круге, решение выехать во второй части квалификации на шинах Medium было правильным.

Завтра ожидается ещё более жаркая погода, что только осложнит задачу. Мы надеемся, что не возникнет проблем с надёжностью, а наш темп будет достаточно высоким, чтобы остаться впереди. Я с нетерпением жду борьбу».

Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер: «Отличный результат для всей команды. Приятно, что шасси и силовая установка эффективны на трассе, где в прошлые годы получалось не всё.

День получился не совсем простым. Третья тренировка прошла спокойно, но перед квалификацией нам пришлось заменить проводку коробки передач на машине Валттери. Всегда тревожно, когда перед квалификацией машина частично разобрана, но механики отлично справились, и мы были готовы к старту.

В Австрии всегда сложно создать отрыв в первой части квалификации, поскольку двадцать машин одновременно выезжают на очень короткий круг. Вторая и третья сессии получились проще, а в финале мы показали хороший темп. В Шпильберге отрывы всегда минимальны, так что здорово, что мы стартуем впереди.

Завтра предстоит интересная гонка. Температура трассы и воздуха будут выше, чем в пятницу, поэтому нагрузка на шины возрастёт. Помимо этого ещё и Макс стартует на Medium, благодаря чему сможет дольше оставаться на трассе на первом отрезке. Однако если говорить о скорости, мы не видим разницы между составами».