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Автоспорт

Кими Райкконен: Мне помешал трафик на быстром круге

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Неудачно прошла первая квалификация сезона для Alfa Romeo – Кими Райкконен и Антонио Джовинацци не смогли выйти во вторую сессию. Финну помешал трафик на быстром круге, а итальянец ошибся…

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Сложное начало уик-энда. К сожалению, оба гонщика столкнулись с проблемами: Кими попал в трафик на быстром круге, а Антонио выехал за пределы трассы, когда улучшал своё время.

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У нас не те позиции на старте, которых мы ждали, ситуация перед гонкой выглядит не идеальной, но мы сделаем всё, чтобы отыграться и показать хороший результат.

Антонио Джовинацци (18-й): «Не такого начала сезона мы хотели, нужно постараться завтра выступить лучше. Я атаковал изо всех сил на последнем круге, ехал на пределе, но допустил небольшую ошибку. Я знал, что должен попробовать что-то предпринять, но не сработало.

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Мы надеемся отыграться в гонке. На дистанции мы должны быть более конкурентоспособны, так что шансы есть. Если мы выберем правильную стратегию и избежим проблем на первом круге, то сможем отыграть несколько позиций в гонке».

Кими Райкконен (19-й): «Мы ожидали, что сегодня будет сложно – так и получилось. Мы знали, что находимся на грани вылета, но на быстром круге мне помешал трафик.

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Нужно найти способ вернуть конкурентоспособность. Мы не на тех позициях, на которых хотим быть, но это только первый этап – у нас есть время, чтобы отыграться. Нам нечего терять, завтра сделаем максимум возможного».

Источник:www.f1news.ru
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