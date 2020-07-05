Кими Райкконен: Мне помешал трафик на быстром круге

Неудачно прошла первая квалификация сезона для Alfa Romeo – Кими Райкконен и Антонио Джовинацци не смогли выйти во вторую сессию. Финну помешал трафик на быстром круге, а итальянец ошибся…

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Сложное начало уик-энда. К сожалению, оба гонщика столкнулись с проблемами: Кими попал в трафик на быстром круге, а Антонио выехал за пределы трассы, когда улучшал своё время.

У нас не те позиции на старте, которых мы ждали, ситуация перед гонкой выглядит не идеальной, но мы сделаем всё, чтобы отыграться и показать хороший результат.

Антонио Джовинацци (18-й): «Не такого начала сезона мы хотели, нужно постараться завтра выступить лучше. Я атаковал изо всех сил на последнем круге, ехал на пределе, но допустил небольшую ошибку. Я знал, что должен попробовать что-то предпринять, но не сработало.

Мы надеемся отыграться в гонке. На дистанции мы должны быть более конкурентоспособны, так что шансы есть. Если мы выберем правильную стратегию и избежим проблем на первом круге, то сможем отыграть несколько позиций в гонке».

Кими Райкконен (19-й): «Мы ожидали, что сегодня будет сложно – так и получилось. Мы знали, что находимся на грани вылета, но на быстром круге мне помешал трафик.

Нужно найти способ вернуть конкурентоспособность. Мы не на тех позициях, на которых хотим быть, но это только первый этап – у нас есть время, чтобы отыграться. Нам нечего терять, завтра сделаем максимум возможного».