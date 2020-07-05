Первый круг Хэмилтона аннулирован, но он стартует вторым

Стюарды Гран При Австрии рассмотрели два инцидента с участием Льюиса Хэмилтона во время квалификации.

Сначала гонщик Mercedes выехал за пределы трассы в десятом повороте во время своего первого быстрого круга в финале, а во второй попытке не сбросил скорость из-за жёлтых флагов после вылета за пределы трассы Валттери Боттаса.

Стюарды признали, что Хэмилтон действительно нарушил границы трассы в десятом повороте и аннулировали его результат, показанный в первой попытке.

В ситуации с жёлтыми флагами Льюис действовал в соответствии с правилами, поэтому избежал санкций. Таким образом, время, 1:02.951 с, показанное Хэмилтоном в финале квалификации, осталось без изменений, и Льюис стартует вторым.

«Гонщик отметил, что когда он проезжал пятый поворот, сигнальная панель светилась зелёным, – говорится в решении стюардов. – Видеоматериалы подтвердили, что жёлтые флаги и зелёные сигнальные панели светились одновременно – таким образом, гонщику демонстрировались противоречивые сигналы. Учитывая это обстоятельство, стюарды решили не предпринимать никаких действий».