Эмануэле Пирро – третий стюард Гран При Штирии

Бывший гонщик Формулы 1 и многократный победитель гонок на выносливость Эмануэле Пирро приглашен FIA на роль третьего стюарда Гран При Штирии.

Вместе с ним спорные моменты будут разбирать представитель немецкой ассоциации DMSB доктор Герд Эннзер и стюард DTM Феликс Холтер.

В этом году Эмануэле Пирро был приглашённым стюардом на Гран При Австралии, но этап отменили. На Гран При Австрии обязанности стюарда исполнял Витантонио Лиуцци.

Помимо информации о стюардах, в FIA опубликовали информацию об изменениях на трассе в Шпильберге и зонах DRS. Изменений на трассе по сравнению с Гран При Австрии не произошло, три зоны DRS также остались прежними.