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Автоспорт

Эмануэле Пирро – третий стюард Гран При Штирии

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Бывший гонщик Формулы 1 и многократный победитель гонок на выносливость Эмануэле Пирро приглашен FIA на роль третьего стюарда Гран При Штирии.

Вместе с ним спорные моменты будут разбирать представитель немецкой ассоциации DMSB доктор Герд Эннзер и стюард DTM Феликс Холтер.

В этом году Эмануэле Пирро был приглашённым стюардом на Гран При Австралии, но этап отменили. На Гран При Австрии обязанности стюарда исполнял Витантонио Лиуцци.

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Помимо информации о стюардах, в FIA опубликовали информацию об изменениях на трассе в Шпильберге и зонах DRS. Изменений на трассе по сравнению с Гран При Австрии не произошло, три зоны DRS также остались прежними.

Источник:www.f1news.ru
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