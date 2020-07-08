В Mercedes решили проблему с коробкой передач

На первом этапе сезона в Австрии у Mercedes возникли проблемы с электрическими компонентами коробки передач. Руководитель команды Тото Вольфф рассказал, что инженеры нашли решение проблемы, и соответствующие новинки в пятницу появятся на машинах Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона.

Тото Вольфф: «На бумаге у нас хорошие результаты первой гонки, но реальность такова, что нам просто повезло финишировать. Надёжность вызвала у нас серьёзную обеспокоенность, и сейчас это является нашим главным приоритетом. В коротком сезоне каждое очко имеет значение, поэтому мы должны быстро исправить ситуацию.

Наши главные проблемы связаны с электрическими компонентами коробки передач, к которым привела агрессивная атака поребриков в Шпильберге. Впервые проблема проявилась в пятницу, после чего мы сразу начали работать на трассе и на базе над смягчением последствий этого в следующих гонках. В этот уик-энд мы будем использовать новые компоненты, чтобы исправить ситуацию.

Валттери сильно выступил в прошлый уик-энд, контролировал гонку и сохранял лидерство на рестартах после автомобиля безопасности. Льюис хорошо прорывался наверх, но, к сожалению, получил пятисекундный штраф. Он воспользуется возможностью всё исправить, когда вернётся на трассу.

Я жду ещё один гоночный уик-энд в Австрии. Это уникальная возможность участвовать в двух гонках подряд у меня на родине. Такое стало возможным благодаря внедрению новых протоколов.

Первый Гран При стал настоящим праздником для болельщиков, которые так долго ждали старта сезона. Первые два этапа разделяет всего несколько недель, и остаётся много неизвестных, так что можно ожидать ещё одну захватывающую гонку».