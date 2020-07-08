В Renault объявили о возвращении Фернандо Алонсо

В среду Renault официально объявила о том, о чём говорилось последние дни – двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо вернется в команду в 2021 году. В следующем сезоне испанец вместе с Эстебаном Оконом будет помогать Renault готовиться к 2022 году, когда Формула 1 перейдёт на новый технический регламент.

Фернандо Алонсо: «Renault – моя семья, и самые приятные воспоминания связаны с двумя чемпионскими титулами, но сейчас я смотрю в будущее. Меня переполняют эмоции, и я горжусь тем, что возвращаюсь в команду, которая в своё время дала мне шанс начать карьеру, а сейчас даёт возможность вернуться на самый высокий уровень.

У меня есть принципы и амбиции, которые соответствуют проекту команды. Их прогресс этой зимой подтверждает возможность достижения целей, поставленных на сезон 2022 года. Я готов делиться своим гоночным опытом со всеми в команде – от инженеров до механиков и моих напарников. Команда, как и я, хочет вернуться на подиум».

Сирил Абитебул, управляющий директор Renault Sport Racing: «Контракт с Фернандо Алонсо – часть долгосрочного плана компании Renault, поскольку она остаётся в Формуле 1 и стремится вернуться в лидеры.

Его присутствие станет очень важным активом для нашей команды, укрепляющим её спортивный потенциал, но также для марки Renault, к которой Фернандо очень привязан. Именно прочность этих связей, существующих между ним, командой и её болельщиками, предопределила наш естественный выбор.

Но это обоюдный выбор, который станет не только продолжением прошлого успешного сотрудничества – он также устремлён в будущее. Опыт Фернандо, его нацеленность на результат позволят обеим сторонам раскрыть их лучшие качества и вывести команду на тот уровень, что требуется в современной Формуле 1.

Кроме того, он привнесёт в нашу быстро прогрессирующую команду ту гоночную культуру, которая позволит совместными усилиями преодолеть все препятствия. Его задача – вместе с Эстебаном помочь Renault F1 Team максимально качественно подготовиться к сезону 2022 года».