Марко: Мы пока не знаем причин схода

Оба гонщика Red Bull Racing не смогли на прошлой неделе финишировать в Шпильберге из-за проблем с электрикой силовых установок. Над выяснением причин сейчас на японской базе в Сакуре работают японские инженеры – важно найти их до начала уик-энда, чтобы поломка не повторилась…

Хельмут Марко, консультант Red Bull: «Причину нам ещё предстоит определить вместе с Honda. Детали двигателя отправили в Японию для осмотра. Нужно дождаться результатов этого анализа, прежде чем принимать какие-то меры. Двойной сход недопустим. В нашем спорте всё начинается с надёжности, а её как раз не хватает.

Квалификационный режим моторов Honda отлично работает, так что если мы решим проблемы с надёжностью, то сможем бороться за победу в этот уик-энд.

Нужно признать, что в Mercedes добились большого прогресса в работе с силовой установкой. В квалификационном режиме они обладают большей мощностью. В Honda пока весьма консервативны при выборе настроек, но мы лучше используем дополнительный мотор по ходу сезона и будем атаковать. Если мы будем знать, что находимся на верном пути, то и штраф не помешает».