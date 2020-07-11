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Автоспорт

Третья тренировка откладывается

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Директор гонок FIA Майкл Маси принял решение, что условия на трассе не позволяют проводить тренировку команд Формулы 1, поэтому сессия откладывается на неопределённое время.

Подобные решения всегда принимаются после анализа реальной обстановки и состояния трассы.

Майкл Маси: «Во-первых, перед началом сессии я лично провожу инспекцию трассы, а если необходимо, привлекаю дополнительные силы, т.е. экипажи автомобиля безопасности, который пилотирует Берндт Майландер, и медицинского автомобиля, им управляет Алан ван дер Мерве. Они, исходя из своего опыта, сообщают свои оценки состояния трассы.

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В целом можно говорить о том, что мы исходим из целого набора факторов плюс видим общую картину, и делаем свои выводы».

В настоящий момент на трассе находится медицинский автомобиль, чтобы FIA получала оперативную информацию об изменении обстановки.

Источник:www.f1news.ru
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