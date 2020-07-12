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Автоспорт

Феттель: Мы должны избегать подобных инцидентов

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Гран При Штирии закончился для Ferrari двойным сходом, когда Шарль Леклер столкнулся с Себастьяном Феттелем. Немецкий гонщик расстроен действиями напарника.

Себастьян Феттель: «Я боролся с другими соперниками: в третьем повороте и так уже было три машины. Я находился на внутреннем радиусе и не ожидал, что Шарль попытается атаковать. По-моему, что там было недостаточно места – именно поэтому мы столкнулись.

Всё это расстраивает, мы должны избегать подобных инцидентов, но я ничего не мог сделать, хотя старался действовать осторожно и консервативно. Перед следующей прямой я понял, что машина серьёзно повреждена.

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Жаль, что мы не смогли оценить темп по ходу гонки. Мы вернулись на эту же трассу спустя неделю, и условия схожи с прошлым уик-эндом. В пятницу машина вела себя гораздо лучше, чем на прошлой неделе. В том числе мы хотели оценить эффективность новинок, но к сожалению, не сможем получить накакой информации».

Источник:www.f1news.ru
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