Льюис Хэмилтон: Огромное спасибо команде!

Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Штирии. В карьере британца это уже четырнадцатый сезон подряд, в котором ему удается одержать хотя бы одну победу…

Льюис Хэмилтон: «Прежде всего, огромное спасибо команде! Год складывается странно, но приятно, наконец, вернуться к гонкам и демонстрировать такую скорость! Команда выбрала верную стратегию, ну а мне оставалось собрать всё воедино, держаться подальше от поребриков и привести машину к финишу.

Я пытался показать быстрейший круг, но с проехавшим 40 кругов комплектом Medium у меня не было никаких шансов против Карлоса Сайнса на относительно свежем Soft. Но я в любом случае рад вернуться на верхнюю ступеньку подиума – кажется, с моей предыдущей победы в Абу Даби в 2019-м прошло безумно много времени. Хорошо, что мне удалось оправиться после непростого первого уик-энда и сделать большой шаг вперед!

Следующая гонка уже через неделю, но мне это нравится, я люблю совмещенные этапы! Я готов гоняться каждый уик-энд хоть весь сезон, а отдыхать где-то на неделе между гонками!»