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В Renault подали протест против Racing Point

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В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point. Французская команда просит стюардов разобраться, используют ли соперники в своей машине «только те детали, которые разработаны ими самостоятельно».

Другими словами, в Renault хотят получить официальный ответ FIA, является ли Racing Point RP20 копией прошлогодней машины Mercedes. Напомним, что ещё во время зимних тестов многие указывали на поразительное сходство машины Racing Point с Mercedes W10, в шутку называя её «розовым Mercedes».

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«Мы подтверждаем, что команда Renault подала запрос стюардам этапа о разъяснении легальности машины Racing Point RP20, – говорится в официальном заявлении Renault. – Мы не будем давать дальнейшие комментарии по этому вопросу до тех пор, пока стюарды не озвучат своё решение».

Источник:www.f1news.ru
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