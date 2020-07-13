Хэмилтон получил десять баллов за выступление в Штирии

Журналисты британского Sky Sports оценили выступление гонщиков на Гран При Штирии…

Льюис Хэмилтон: 10

Льюис Хэмилтон всерьёз начал кампанию по завоеванию седьмого титула. Его доминирующее выступление, принесшее гонщику Mercedes 85-ю победу, можно вносить в учебники. Но ни в одном из них вы не узнаете, как Льюис смог на 1,2 секунды опередить ближайшего соперника в дождевой квалификации.

«Невероятный круг», – прокомментировал результат Тото Вольфф. Льюис не из нашего мира – в этом больше нет сомнений.

Валттери Боттас: 7,5

Валттери Боттас сделал шаг назад по сравнению с началом сезона неделю назад. В квалификации финн уступил напарнику 1,4 секунды на точно такой же машине, объяснив это тем, что не смог прогреть шины, и проблемами с тормозами. Такое разочаровывающее выступление принесло ему только четвёртое место на старте.

В гонке Валттери быстро обогнал Карлоса Сайнса, а затем долго боролся с Ферстаппеном. Второе место – ожидаемый минимум, учитывая скорость Mercedes. Боттас продолжает лидировать в чемпионате, но мог выступить лучше.

Макс Ферстаппен: 9

Кажется, Макс не мог сделать больше в своих попытках помешать Mercedes завоевать победный дубль. Оказавшись уже на шестом круге между двумя гонщиками Mercedes, Ферстаппену пришлось первому отправиться на пит-стоп, а ближе к финишу произошёл классический обгон, когда Боттас вышел вперёд благодаря более свежим шинам.

Макс оказался единственным, кто пытался навязать борьбу Хэмилтону в квалификации, но в финале потерял скорость, когда погодные условия стали хуже. Однако разворот на последнем круге доказывает, что он старался.

Алекс Элбон: 7

Постоянные реплики руководства Red Bull Racing о том, что они ответили Себастьяну Феттелю отказом, стали музыкой для ушей Алекса Элбона, но молодому гонщику нельзя так сильно уступать на круге Ферстаппену, если он хочет получить контракт на 2021 год.

Элбон полсекунды уступил напарнику в квалификации. В гонке ему пришлось обгонять соперников из команд средней группы, но он всё равно оказался достаточно далеко позади Макса. В результате Ферстаппен смог спокойно провести второй пит-стоп без какой-либо угрозы со стороны Элбона. Алекс хорошо защищался от атак Переса, но в Венгрии должен ехать быстрее.

Ландо Норрис: 8

Физическая боль в груди в начале уик-энда сменилась для Ландо Норриса спортивным разочарованием из-за потери трёх мест на старте за обгон под жёлтыми флагами. Однако англичанин забыл об этом в гонке, проведя длинный первый отрезок на Soft, а затем атаковал на финише. Он обогнал Даниэля Риккардо на предпоследнем круге, Лэнса Стролла в середине последнего, а затем и Серхио Переса в последнем повороте.

Пятое место в гонке и третье в личном зачёте. Неплохо, Ландо, совсем неплохо.

Серхио Перес: 8,5

Потрясающее выступление в гонке, хотя результат оказался не таким, как он хотел. Стартовав 17-м, Перес довольно быстро прорвался в первую десятку, совершив мастерские обгоны соперников, в том числе и напарника. В какие-то моменты он был даже быстрее гонщиков Mercedes, но когда догнал Элбона, его путь наверх прервался.

Перес попробовал атаковать внутри четвёртого поворота, но между гонщиками было слишком мало места. Произошёл контакт, приведший к повреждению переднего антикрыла на машине Серхио. Из-за этого Перес откатился на шестое место, но всё равно – отличное выступление.

Лэнс Стролл: 7,5

На финише Лэнс Стролл был одинаково близок, как к шестому месту, так и к восьмому, поэтому может быть доволен седьмой позицией, особенно если учесть, что он не смог заработать очки в первой гонке в Австрии.

Именно Лэнс стал тем гонщиком Racing Point, который вышел во вторую часть дождевой квалификации, а в гонке на последних кругах смог одолеть Даниэля Риккардо.

Даниэль Риккардо: 7,5

Более свежие шины Soft должны были обеспечить преимущество Даниэлю на последних кругах, но по какой-то причине – из-за нехватки скорости Renault или из-за опасений относительно надёжности, Риккардо оказался не так быстр, как ожидалось. Сначала его обогнал Перес, а затем и Стролл с Норрисом.

Обгон со стороны Стролла был на грани, и Лэнс рисковал точно так же, как и Даниэль. Несмотря на то, что в Renault довольны своей машиной, в двух первых гонках сезона команда заработала только два восьмых места.

Карлос Сайнс: 8

После финиша Карлос Сайнс отметил, что упустил пятое место из-за проблем во время пит-стопа. Тем не менее, испанец был единственным, кто в дождевой квалификации смог опередить гонщиков Mercedes и Red Bull, заняв третье место на старте – на данный момент лучший результат в его карьере.

Карлос также заработал дополнительный балл за лучший круг, проведя незадолго до финиша «бесплатный» пит-стоп.

Даниил Квят: 7

В квалификации Даниил Квят шесть позиций уступил напарнику, но реабилитировался в гонке, продемонстрировав уверенное пилотирование. Да, он много уступил Карлосу Сайнсу, но финишировал с комфортным преимуществом над Кими Райкконеном.

Для седьмой по скорости команды чемпионата финиш на грани призовой десятки – максимум, на который сейчас может рассчитывать AlphaTauri, и Квят принёс команде этот результат. Результат тем более впечатляет, что во второй гонке было меньше сходов, чем в первой.

Кими Райкконен: 7

Кими Райкконен всё ещё не открыл счёт заработанным очкам в своём 18-м сезоне Формулы 1. По крайней мере, он финишировал 11-м, продемонстрировав впечатляющий для Alfa Romeo темп в гонке.

Финн традиционно хорошо выступает в Венгрии, и ему ничего не остаётся, кроме как надеяться на очки в следующей гонке.

Кевин Магнуссен: 6,5

Гонщики Haas переживают непростые времена, и после гонки Кевин Магнуссен отметил, что 12-я позиция – максимум для команды, учитывая нехватку скорости.

Кевин вышел во вторую часть квалификации, а на первом круге отыграл три позиции. Однако затем ему только и оставалось, что бороться с Райкконеном и напарником по команде.

Роман Грожан: 7

Технические проблемы помешали Роману Грожану выступить в квалификации, а в гонке он оказался в невыгодном положении из-за старта с пит-лейн. Однако гонщик Haas обогнал нескольких соперников и финишировал 13-м позади Магнуссена.

Антонио Джовинацци: 6

Неудачный уик-энд для Антонио. В квалификации он не смог выйти из первой части, а в гонке финишировал позади напарника и обоих гонщиков Haas – своих единственных соперников в данный момент.

Пьер Гасли: 7

Пьер ярко выступил в квалификации, показав восьмое время, но у него ничего не получилось в гонке. Команда считает, что его машина получила повреждения после удара со стороны Риккардо в первом повороте.

Гасли дважды останавливался в боксах, что окончательно лишило его шансов побороться за место в десятке.

Джордж Расселл: 8

Джордж Расселл не только впервые в карьере вышел из первой части квалификации, но ему не хватило всего десятой до выхода в финал за рулём Williams. Он стартовал 11-м и попытался отыграть позицию на первом круге, но после борьбы с Магнуссеном оказался в гравии.

После этого у Расселла была привычная по ещё прошлому сезону борьба с напарником, из которой он вновь вышел победителем.

Николас Латифи: 6

В квалификации Николас мог вслед за Расселлом выйти во вторую часть, а в гонке финишировал позади напарника – у Williams просто не было темпа, чтобы бороться с соперниками впереди.

Эстебан Окон: 7

Эстебан Окон блестяще провёл квалификацию и стартовал пятым, но у него не было скорости, чтобы отстоять эту позицию. Он пропустил вперёд напарника, а затем и вовсе сошёл из-за технических проблем. Второй сход подряд для Renault в двух первых уик-эндах.