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Автоспорт

Нико Хюлкенберг ищет возможность вернуться в Формулу 1

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В прошлом году в Renault не стали продлевать контракт с Нико Хюлкенбергом, немец остался без места в Формуле 1, но не опускает руки и ищет возможность вернуться в чемпионат в 2021-м.

«Наступила моя очередь возвращаться, – пошутил Нико в эфире немецкого телеканала RTL, намекая на новый контракт Фернандо Алонсо. – Возможно, ещё удастся найти место, хотя вариантов не так много».

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Вариантов для Нико на следующий сезон действительно не так и много, но одним из них может оказаться контракт с Haas. Задача Хюлкенберга найти место на следующий сезон осложняется ещё и тем, что варианты на 2021-й ищет его земляк Себастьян Феттель. Впрочем, у Нико есть поддержка в Формуле 1, в том числе и от Макса Ферстаппена.

«Нико заслуживает место в паддоке, – говорит Макс. – В Формуле 1 много гонщиков, которые гораздо медленнее, чем он. Кроме того, Нико – отличный парень».

Источник:www.f1news.ru
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