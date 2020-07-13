Протест Renault принят и будет рассмотрен позднее

После финиша Гран При Штирии в Renault подали протест против Racing Point, подозревая, что машина RP20 не является самостоятельной разработкой команды, как того требует регламент, а представляет собой копию прошлогодней Mercedes W10.

Стюарды признали протест допустимым, он будет рассмотрен в FIA, но дата рассмотрения пока не определена.

Как следует из документов FIA, протест Renault касается воздуховодов передних и задних тормозов RP20. Соответствующие детали с машин под номерами 11 (Серхио Перес) и 18 (Лэнс Стролл) опечатаны и изъяты FIA для подробного изучения.

При этом федерация отправила дополнительный запрос Mercedes с просьбой предоставить для изучения воздуховоды передних и задних тормозов машины W10 2019 года. В FIA также оставляют за собой право обратиться за дополнительной помощью к Renault, Racing Point и Mercedes.

Результаты Гран При Штирии на данный момент признаны официальными, однако «классификация машин под номерами 11 и 18 является предварительной и зависит от решения, касающегося протеста».