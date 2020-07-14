Хорнер: Мы уже лучше понимаем, над чем надо работать

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал о том, как его команда готовится к третьему этапу чемпионата, а также прокомментировал события предыдущего уик-энда в Шпильберге.

Позади две трети серии из трёх гонок подряд, с которой начинается сезона, и всех воодушевил результат, которого мы добились на Гран При Штирии. Макс Ферстаппен впервые поднялся на подиум в 2020 году, тогда как Александер Элбон финишировал четвёртым.

Подиум – это неплохо, особенно если учесть, что на Гран При Австрии нас постигла неудача, а с таким итогом трудно смириться. Приятно было видеть, что в проходившей под дождём квалификации Макс боролся за поул. Это было важно для нас, ведь это была первая сессия сезона, проходившая на мокрой трассе.

В воскресенье Макс выжимал из машины всё, это у него отлично получается, и боролся до самых последних кругов гонки. После старта мы старались удержать вторую позицию и не пропустить Валттери Боттаса вперёд, сдерживали его натиск во второй половине гонки, но ближе к финишу он реализовал своё преимущество, поскольку ехал на более свежих шинах.

Но мы не сожалеем из-за выбранной тактики, и Макс в полной мере понимал, что мы делали, что и объяснил на пресс-конференции после гонки.

Гонка Элбона состояла из двух частей

Мне задавали вопросы по поводу темпа Алекса на ранних стадиях гонки, но хочу напомнить, что до этого он очень здорово провёл предыдущий уик-энд и боролся с Льюисом Хэмилтоном за победу. Просто у людей короткая память.

По ходу первого отрезка гонки, когда на его машине стояла мягкая резина, нас тревожило, что на передней правой шине может начаться пузырение, поэтому Элбону пришлось сдерживать темп, чтобы проехать до пит-стопа запланированное количество кругов.

Из-за этого он заметно отстал от машин, ехавших впереди, но как только перешёл на шины Medium, его темп вырос. Если проанализировать телеметрию, то Элбон уступал Боттасу меньше одной десятой, а тот преследовал Макса. Кроме того, под конец гонки Алекс отлично отражал атаки Серхио Переса, ехавшего очень быстро.

Он предоставлял команде качественную обратную связь, они с Максом отлично сотрудничают, что позволяет поверять на их машинах различные настройки и проводить точные сравнения, чем мы и занимались в Австрии.

По мере накопления опыта Алекс работает всё лучше, он хорошо чувствует машину, а это очень обнадёживает. Мы все хотим, чтобы он добился успехов – не стоит забывать, что он провёл лишь 11 гонок в составе нашей команды, тогда как для Макса это уже пятый сезон.

Элбон многому научился в минувшее воскресенье, и я не думаю, что он заслуживает критики, ведь вообще-то он повторил свой лучший результат в Формуле 1 и заработал для команды немало очков.

Позади две гонки, и мы уже лучше понимаем, над чем надо работать. Их итоги и собранная информация позволяет конкретизировать задачи и направить усилия на производство определённых технических новинок. На базе команды сейчас кипит работа, все предельно мотивированы, несмотря на то, что Mercedes в начале сезона кажется очень сильным сильным соперником. Надеюсь, мы сможем вступить с ним в борьбу в предстоящих гонках.

Впереди – Венгрия

В этот уик-энд в Венгрии пройдёт третий этап сезона. Правда, там у граждан Великобритании и ряда стран, которые не входят в Евросоюз, будут дополнительные сложности. Жёсткие ограничения означают, что мы не сможем покидать отель, за исключением поездок на трассу или в аэропорт.

Должен признать, что это не стало для нас полной неожиданностью, учитывая сложившиеся обстоятельства. Но команда прекрасно к ним адаптировалась, все соблюдают социальную дистанцию, регулярно проходят тесты на коронавирус и используют индивидуальные средства защиты.

Прежде всего мы отправляемся в Будапешт на гонки. Обычно мы проводим на трассе так много времени, что когда возвращаемся в отель, на прогулки по городу всё равно нет времени. Всё внимание мы намерены уделить работе на трассе, не думая о неудобствах, связанных с необходимостью сидеть в своём гостиничном номере. Мы знаем, что команде предстоит отыграть отставание от лидеров, если мы хотим бороться за победу в чемпионате – именно этим мы и собираемся заняться.