Расселл: Хунгароринг больше подходит нашей машине

В Williams пока не заработали очков в этом сезоне, но с оптимизмом ждут венгерского этапа…

Дэйв Робсон, главный инженер: «После двух недель в живописном Шпильберге мы проехали 350 километров на восток, оказавшись в Будапеште.

Конфигурация и характеристики Хунгароринга так же отличаются от Шпильберга, как окружающий пейзаж в Будапеште и в Штирии.

Венгерская трасса требует высокой прижимной силы, отличной управляемости и баланса, а гонщик должен быть максимально точен в ключевых поворотах. Обгонять на этой трассе сложно, поэтому многое зависит от квалификации.

Несмотря на то, что Pirelli привезёт те же составы, что использовались на двух австрийских этапах, шины могут вести себя иначе, если температура асфальта окажется высокой.

В прошлом году Джордж Расселл добился в Венгрии одного из лучших результатов в квалификации. У Николаса тоже есть опыт выступлений на этой трассе, он знает как настраивать машину, чтобы максимально реализовать её потенциал на Хунгароринге.

Два австрийских этапа позволили нам выявить и найти быстрые решения первых проблем с FW43. Наша задача в этот уик-энд – использовать этот опыт и добиться от машины большего во всех аспектах».

Джордж Расселл: «С нетерпением жду Венгрии. Хунгароринг больше подходит нашей машине, чем Шпильберг. Нам предстоит ещё поработать над гоночным темпом – нужно понять, почему в квалификации мы более конкурентоспособны.

Тем не менее, в Венгрии отличная трасса, одна из моих любимых – будет здорово провести на ней предстоящий уик-энд».

Николас Латифи: «Лично мне очень нравятся гонки, проходящие друг за другом, без перерыва. Я продолжаю учиться, чем больше информации я сумею собрать, тем быстрее смогу прибавить. Кого-то не устраивает, когда три гонки проходят подряд, но для меня это идеальный сценарий.

Не могу назвать венгерскую трассу одной из любимых, но некоторые гонки на ней складывались для меня вполне успешно. Хотелось бы продолжить эту серию.

Трасса узкая и извилистая, на ней почти нет участков, где можно перевести дух, она требовательна к гонщику и машине. В этот уик-энд нужен оптимальный баланс. Прежде наша команда была весьма успешна в Венгрии, так что ожидания вполне позитивные».