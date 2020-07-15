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Сын Эдриана Ньюи дебютирует в DTM

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Харрисон Ньюи, сын знаменитого конструктора гоночных машин Эдриана Ньюи, дебютирует в немецком кузовном чемпионате DTM в составе команды WRT Audi Sport.

На первом этапе сезона, который пройдёт 1-го и 2-го августа в Спа, Ньюи предстоит сесть за руль третьей Audi RS 5 DTM бельгийской команды. Пригласить Харрисона стало возможным после того, как Эд Джонс, бывший гонщик IndyCar, изначально собиравшийся перейти в DTM, вынужден был отказаться от этих планов.

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У Джонса двойное гражданство, британское и Арабских Эмиратов, и период карантина он предпочёл провести в Дубае, где в итоге застрял и не смог принять участие в июньских тестах DTM. Уже тогда его заменил Харрисон Ньюи, хотя в тот момент о его дебюте в чемпионате речь ещё не шла.

Две другие машины команды WRT будут пилотировать молодые гонщики Фабио Шерер и Фердинанд Габсбург.

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21-летний Харрисон в минувшем январе в составе американской команды DragonSpeed стал победителем 24-часовой гонки в Дайтоне в классе LMP2.

Источник:www.f1news.ru
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