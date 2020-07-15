В Mercedes опасаются скорости Red Bull в Венгрии

В предыдущие четыре года Льюис Хэмилтон трижды выигрывал Гран При Венгрии, тогда как гонщикам Red Bull Racing последний раз это удалось в 2014-м, когда на вершину подиума поднялся Даниэль Риккардо.

Однако руководитель команды Mercedes Тото Вольфф убеждён, что в этом сезоне Red Bull Racing представляет серьёзную угрозу, тем более что узкая и извилистая венгерская трасса должна подойти машине RB16 лучше, чем автодром в Шпильберге, где многое зависит от мощности мотора.

«Я на 100% убеждён, что в Венгрии они будут очень сильны. В прошлом эта команда показывала там отличные результаты, – сказал Вольфф. – В последние годы мы тоже прибавили, но уик-энд на Хунгароринге для нас всегда складывается сложно.

Высокие температуры по-прежнему в какой-то степени наша ахиллесова пята, а прогноз обещает, что в воскресенье может быть до 30 градусов. Мы должны хорошо подготовиться, полностью сосредоточиться на венгерском уик-энде и будем надеяться, что сможем добиться хороших результатов.

В Шпильберге мы проигрывали Red Bull в медленных поворотах, особенно в 3-м и 4-м. На других участках трассы – в быстрых поворотах и на прямых – мы были быстрее. Поэтому сейчас важно продолжать интенсивно трудиться, чтобы разобраться в особенностях нашей машины.

В Будапеште совсем другая трасса, там требуется высокая прижимная сила, там много медленных и среднескоростных поворотов, так что посмотрим, как наша машина будет с ней справляться».

После двух этапов сезона Red Bull Racing уступает Mercedes 53 очка, занимая 3-ю строчку в Кубке конструкторов.