В Racing Point с оптимизмом ждут Гран При Венгрии

После двух Гран При Racing Point уступает в Кубке конструкторов только тройке сильнейших, в команде с оптимизмом ждут Гран При Венгрии…

Серхио Перес: «Мне нравится конфигурация венгерской трассы, но мне никогда там особенно не везло. Она плавная, извилистая, с возможностями для обгона на первом секторе. Чтобы бороться за позицию в первом повороте нужно иметь абсолютную уверенность в тормозах, но широкие зоны безопасности позволяют гонщикам рисковать.

На Хунгароринге непросто проехать идеальный круг. Вне траектории асфальт всегда грязный, любые ошибки в медленных или среднескоростных поворотах приводят к большой потере времени. На венгерской трассе ещё важнее, чем где-либо, сохранять скорость в поворотах.

Больше всего мне запомнилась гонка в Венгрии 2013 года, когда я выступал за McLaren. Машина была сложной в управлении и не позволяла претендовать на выход в финал квалификации на Хунгароринге, но я почти идеально проехал круг и квалифицировался девятым. А в воскресенье заработал очки в гонке, результативно завершив уик-энд».

Лэнс Стролл: «Хунгароринг – словно Монако без барьеров. Мне нравится бывать в Будапеште, это один из моих любимых городов. В этом году не будет ощущения скорого отпуска, ведь обычно после этой гонки начинался летний перерыв, но гораздо важнее, что мы вернулись к гонкам.

В середине лета в Будапеште всегда жарко. Высокая температура асфальта и износ шин станут ключевыми факторами. На этой трассе нет возможности передохнуть. Вы работаете рулём не так интенсивно, как на городских трассах, но возможность перевести дыхание есть только на прямой вдоль боксов. Один поворот плавно переходит в другой, так что в начале уик-энда непросто сразу найти нужный ритм».