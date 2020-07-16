Экклстоун что-то знает о планах Феттеля?

Одна из основных тем, активно обсуждаемых в последнее время, тесно связана с кризисной ситуаций, в которой оказалась Ferrari, т.е. дальнейшие планы Себастьяна Феттеля, ведь он проводит за команду из Маранелло последний сезон.

В ходе интервью Bild экс-главу менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоуна спросили, как бы он поступил на месте четырёхкратного чемпиона мира? В своём ответе он не говорит ничего конкретного, но, возможно, что-то знает о переговорах Феттеля с Лоуренсом Строллом, владельцем Racing Point, которая в следующем году станет заводской командой Aston Martin.

«Что бы я сделал? Если честно, не знаю, поступит он так или нет, но на его месте я бы перешёл в команду, которая не относится к категории топ-команд, – ответил Экклстоун. – И постарался бы вместе с этими людьми сделать её сильнее, ведь у него огромный опыт, и он суперталантливый гонщик.

По-моему, для такой команды он бы стал ценнейшим приобретением и помог бы быстрее достичь её целей. Когда он выступал за Red Bull Racing и выиграл четыре титула, это было здорово, но теперь мне бы хотелось увидеть его в какой-то другой команде, вместе с которой смог бы добиться прогресса и бороться за новые победы в чемпионатах».

Также Берни Экклстоун поддержал выбор, сделанный Ferrari, он считает, что Карлос Сайнс станет хорошей заменой Феттелю: «Он стал крепким профессионалом, он тоже очень талантлив и без проблем сработается с командой. И даже если он перейдёт туда в качестве гонщика №2, ему не будет обидно, ведь всё-таки он будет вторым гонщиком Ferrari!»